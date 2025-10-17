Entrenar con sentido: claves para un rendimiento seguro y eficiente

Cuando una persona se ejercita con conocimiento, intención y coherencia, no solo obtiene mejores resultados, sino que también construye un camino más sostenible, saludable y significativo. Tips para aplicarlos.

*Por José Emilio Grecco, licenciado en Educación Física y Deportes

En un mundo donde se buscan resultados rápidos y visibles, muchas veces se pierde de vista lo más importante: el propósito y la lógica detrás del entrenamiento. Entrenar con sentido implica mucho más que repetir rutinas o seguir tendencias; requiere comprender los fundamentos que sostienen cada esfuerzo, cada pausa y cada progreso. Porque cuando se entrena con conocimiento, intención y coherencia, no solo se obtienen mejores resultados, sino que también se construye un camino más sostenible, saludable y significativo.

El entrenamiento, como fenómeno biológico y pedagógico, es un proceso esencial de la educación física que educa a través del ejercicio y el deporte. Se presenta como un recurso valioso para el crecimiento y el bienestar de la persona, ya que no solo busca mejorar la salud física, sino también promover el desarrollo integral con el objetivo de consolidar el rendimiento.

¿Cómo entrenar? ¿De qué manera se planifica uno u otro tipo de entrenamiento?

La realidad es que, para determinar cada sesión, se diseñan series de ejercicios adecuados a cada grupo o persona con sus respectivos objetivos, aplicando diferentes principios.

Principios del entrenamiento: son las guías, reglas o directrices generales basadas en las ciencias biológicas, psicológicas y pedagógicas que sirven para optimizar el proceso. Se refieren a todos los ámbitos y tareas del entrenamiento, determinan el contenido, los métodos y la organización de éste. Todos los principios del entrenamiento se relacionan entre sí garantizando la aplicación correcta.

A continuación, se mencionan solo algunos de ellos:

- Cada persona tiene capacidades, objetivos y necesidades. Es necesario respetar y adecuar las cargas teniendo en cuenta esas características, Esto se traduce al Principio de individualidad en el que el plan debe adaptarse a cada persona o grupo.

- En función de cómo el organismo se va adaptando a los diferentes estímulos, los niveles de demanda que en un momento son óptimos, lograda la adaptación, no deben estancarse y es importante modificar variables de la carga, (Principio de progresión) que a su vez tiene un impacto positivo en lo motivacional.

- Cada periodo, se planifica en función de objetivos, estacionalidad, estado de forma, etc. Como también es necesaria la aplicación de test específicos que permitan diagnosticar y comprobar resultados. (Principio de periodización y Control Periódico).

- Tan importante es rendir en el ejercicio como respetar el descanso, y es que los músculos necesitan recuperarse para que los próximos entrenamientos sean de calidad, prevenir lesiones y tener una buena salud física (Principio de Recuperación). Así también en el caso de no haber estimulación correcta o de no mantenerse en el tiempo el entrenamiento, no dará los beneficios que se busca. Sin continuidad lo ganado se pierde. (Reversibilidad).

Se considera importante hacer un párrafo aparte para la entrada en calor, ya que constituye el primer momento de la sesión y es la preparación sico-física del organismo para la actividad central y de mayor intensidad. Si bien no puede seguir un único protocolo rígido, ya que depende de la actividad, deporte, la edad y el estado físico de la persona o grupo, etc., sí se puede estimar un orden de realización de forma progresiva. A continuación, se propone una secuencia ordenada con ejemplos prácticos para cada momento:

Secuencia estimada para una entrada en calor completa

1. Activación cardiorrespiratoria (5-10 minutos)

Objetivo: aumentar la temperatura corporal y activar el sistema cardiovascular.

Ejemplos: trote lento, desplazamientos laterales, skipping bajo, talón a glúteo.etc.

2. Movilidad articular (5 minutos)

Objetivo: lubricar las articulaciones y ampliar rangos de movimiento. Ejemplos:

• Tobillo: Flexión dorsal y plantar (llevar punta del pie hacia arriba y abajo).

• Apoyo con talón y seguido punta de pies.

• Con apoyo de un pie en punta, realizar movimientos circulares y cambiar de pie.

• Cadera: Flexión – extensión, (elevar la rodilla al pecho y luego extender hacia atrás)

• Abducción y aducción (ejemplo abrir y cerrar o separar y juntar las piernas lateralmente) -

• Rodillas: Flexión-extensión, (elevar una pierna flexionando la rodilla hacia atrás, como intentando llevar talón a glúteo, luego extender lentamente hasta volver a posición inicial).

• De pie y con apoyo de las manos sobre las rodillas (ligeramente flexionadas) realizar movimientos circulares, etc.

• Muñecas: flexo –extensión, con brazos extendidos y palmas hacia abajo, flexionar muñecas (dedos hacia el suelo y luego extender dedos hacia arriba).

• Realizar movimientos circulares lentos, en un sentido y otro.

• Apoyos activos en el suelo para deportes específicos.

• Hombros: Circunducción de hombros hacia adelante y atrás, flexión -extensión, etc.

• Cuello: Flexión- Extensión cervical: inclinar la cabeza hacia adelante (mentón al pecho, luego hacia atrás, mirar arriba).

• Inclinar la cabeza hacia un hombro, luego hacia el otro, dibujar semicírculos lentos, controlados, Etc.

3. Estiramiento dinámico (4-6 minutos)

Objetivo: activar la musculatura en rangos de movimiento específicos. Ejemplos: Zancadas, Balanceo de piernas (frontales y laterales). Estiramiento de Gemelos: colocar un pie de punta, tocar con la mano (o el alcance que tenga) y volver, alternando cada pie.

Isquios: Pies separados, tocar el suelo con ambas manos (o hasta donde tenga alcance) y volver.

Cuádriceps: Llevar talón a glúteo, sujetar con la mano y regresar, Alternar con cada pierna.

Aductores: Dar un paso lateral y flexionar la rodilla de esa pierna, manteniendo la contraria extendida. Volver al centro y cambiar de lado.

4. Reactivación cardiopulmonar / Intensificación progresiva (3-6 minutos)

Objetivo: elevar la intensidad acercándose al esfuerzo del entrenamiento o competencia. Ejemplos: Cambios de ritmo en trote (corto)- Desplazamientos laterales + aceleración, Sprint cortos de 10-20 metros (progresivos). Juegos reducidos (en deportes colectivos), etc.

5. Ejercicios fuerza preventiva (5-8 minutos)

Objetivo: activar musculatura estabilizadora y prevenir lesiones.

Ejemplos: Core: planchas frontales/laterales, Equilibrio sobre un pie (superficies inestables), Trabajo propioceptivo con balones, bosu, abducción con banda (si se cuenta con elementos), sentadilla isométrica (manteniendo la posición sin movimiento durante unos segundos), estocadas, etc.

6. Ejercicios de coordinación-potencia y técnica (3-6 minutos)

Objetivo: activar patrones motores específicos y preparar el sistema neuromuscular. Ejemplos: Coordinación de pies en escalera de agilidad, multisaltos, con ritmo, en coordinación, Pases o lanzamientos técnicos (deporte específico) Sprint de reacción con estímulo (sonoro, visual), Salidas explosivas, etc.

Tips para aplicar la secuencia:

Progresión: Siempre ir de lo general a lo específico.

Duración total: Entre 20 y 40 minutos (ajustable).

Intensidad: Baja al principio, alta al final.

Individualización: Adaptar según el nivel y necesidades.

En síntesis, el entrenamiento no solo requiere compromiso y constancia, sino también una correcta planificación basada en principios sólidos. No se trata simplemente de entrenar más, sino con conciencia, con objetivos definidos y con una visión integral (cuerpo y mente). Para que todo sea seguro y realmente efectivo, es fundamental hacerlo bajo la supervisión de profesionales capacitados, que puedan guiar, corregir y acompañar en cada etapa del proceso.