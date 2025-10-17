El Ateneo 10 de Diciembre presenta el libro “Abecedario Impune” de Julio Ferreyra

Organizado por el Ateneo “10 de Diciembre”, se realizará la presentación del libro titulado “Abecedario Impune” del escritor santiagueño Julio Ferreyra.

Hoy 11:12

En tal sentido, la presidente de la Asociación Civil, Lic. Carola Chaparro, expresó que el evento se llevará a cabo este sábado 18, a partir de las 19:30 hs. en Casa Argañaráz Alcorta de la capital santiagueña, donde no solo se podrá disfrutar de poemas exquisitos, sino también de música y danzas, con entrada libre y gratuita.

Asimismo, afirmó que “el autor se alza como un testimonio poético de resistencia y memoria”, remarcando que “en sus páginas el lector se encontrará con una voz que escribe desde los márgenes, con la lucidez y la ternura de quien conoce el dolor humano y lo transforma en palabra”.

“Abecedario Impune” es un recorrido por los abismos y las esperanzas de nuestro tiempo, un alfabeto de verdades dicha al filo, donde cada letra parece nacer de la necesidad de nombrar lo que otros callan.

Chaparro precisó que acompañarán al autor destacadas figuras del ámbito literario como Melcy Ocampo, Hugo Ramírez, entre otros. “Invitamos a todos a participar de este acontecimiento cultural que celebra la palabra como territorio de identidad, memoria y libertad”, sentenció.