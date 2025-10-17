River visita a Talleres con la necesidad de terminar con sus crisis futbolística

El Millonario afronta una parada brava en Córdoba ante la T por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Después del golpe que significó la derrota ante Sarmiento en el Monumental, River Plate enfrentará a Talleres de Córdoba con la obligación de ganar para poner fin a su mala racha y recuperar terreno en la tabla anual. El partido, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará este sábado desde las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de TNT Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa uno de los momentos más delicados de su ciclo. Eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final por Palmeiras, el Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas en el Clausura, incluyendo la reciente caída 1-0 frente al Verde de Junín. Estos resultados lo dejaron quinto en la Zona B y tercero en la tabla anual, puesto que por ahora lo clasificaría apenas a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, una instancia que el propio Boca sufrió en carne propia a comienzos de año.

Con la presión en aumento y el malestar de los hinchas, Gallardo busca cortar la seguidilla negativa con una victoria que traiga calma. Para ello, el DT celebrará el regreso de varias piezas clave: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero volverán al once titular. La principal baja será Marcos Acuña, quien quedó fuera por una molestia en la rodilla izquierda sufrida ante Rosario Central y no fue convocado.

Por su parte, Talleres llega motivado luego de un triunfo agónico ante Gimnasia en el Bosque, que le permitió alejarse de la zona roja de la tabla anual. Sin embargo, el equipo de Carlos Tevez no puede relajarse: Sarmiento, San Martín de San Juan y Aldosivi también ganaron en la última fecha y mantienen viva la pelea por la permanencia.

Una victoria ante River, además de darle aire en la lucha por el descenso, lo acercaría a la zona de clasificación a octavos de final: con 14 puntos y en el puesto 11, la T está a solo un punto del objetivo.

Probables formaciones

Talleres (Córdoba): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Hora: 20:30

TV: TNT Sports

️Árbitro: Ariel Penel

River no tiene margen de error: necesita volver a ganar para cortar la mala racha, sostener su lugar en la pelea por la Libertadores y evitar que la crisis se profundice.