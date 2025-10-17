Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca recibe a Belgrano buscando otro triunfo

Bajo el mando de Claudio Úbeda, el Xeneize se mide con el Pirata en La Bombonera por la fecha 13 de la Liga Profesional.

Hoy 09:07

El Club Atlético Boca Juniors vivirá una jornada cargada de emoción este sábado desde las 18:15, cuando reciba a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura, en lo que será su primer partido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, una de las figuras más queridas en la historia del club. El encuentro se disputará en La Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de ESPN Premium.

Más allá del contexto sentimental, el Xeneize llega con un presente deportivo sólido: viene de golear 5-0 a Newell’s y se mantiene segundo en la tabla anual, consolidando su rendimiento bajo la conducción de Claudio Úbeda. Sin embargo, la semana estuvo marcada por el dolor y por varias novedades importantes en el plantel.

La principal noticia negativa fue la grave lesión de Alan Velasco, quien quedó descartado para lo que resta del torneo. En contrapartida, Úbeda planea el regreso de Carlos Palacios al equipo titular, aunque Kevin Zenón también pelea por ese lugar. Además, el entrenador deberá afrontar una baja sensible: Edinson Cavani no logró recuperarse de sus molestias físicas y fue desafectado. Ante esto, la dupla ofensiva de Miguel Merentiel y Milton Giménez continuará desde el arranque.

Otra buena noticia para Boca fue el regreso de Leandro Paredes, quien se reincorporó al grupo tras su participación en la fecha FIFA con la Selección Argentina. El mediocampista será una de las piezas claves para sostener el control del juego ante el Pirata.

Por su parte, Belgrano llega a La Bombonera con la necesidad de sumar. El equipo de Ricardo Zielinski ocupa el décimo puesto con 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y tres derrotas, y se encuentra a solo una unidad de la zona de clasificación a los octavos de final. El Pirata arrastra una racha de tres empates consecutivos, incluido el 0-0 ante Talleres en el clásico cordobés y el 1-1 frente a Estudiantes, además de tener en el horizonte las semifinales de Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors el próximo 23 de octubre.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: La Bombonera

Hora: 18:15

TV: ESPN Premium

️Árbitro: Pablo Dóvalo