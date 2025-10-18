Ingresar
En vivo: Rosario Central quiere seguir de racha ante un necesitado Platense

El Canalla y el Calamar se enfrentan en Arroyito en la continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 17:11

Rosario Central recibirá este domingo a Platense desde las 18.00, en el Gigante de Arroyito, por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Canalla, líder de la tabla anual y en racha positiva, intentará mantener su invicto y seguir firme en la pelea por el título, mientras que el Calamar necesita volver al triunfo para recuperar terreno y acercarse a los puestos de playoffs.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Platense Club Atlético Rosario Central Liga Profesional de Fútbol

