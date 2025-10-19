En vivo: con el Dibu Martínez y sin Romero por lesión en el calentamiento, Aston Villa visita a Tottenham

Desde las 10 de la mañana, los Spurs reciben a los Villanos por la fecha 8 del certamen inglés. El defensor argentino se lesionó en la entrada en calor y no estará en el choque.
El Tottenham Hotspur Stadium será escenario de un atractivo duelo con presencia albiceleste. Este domingo, el Tottenham del Cuti Romero enfrenta al Aston Villa del Dibu Martínez, por la octava fecha de la Premier League, con transmisión en vivo de ESPN y Disney+ desde las 10.00 (hora argentina).
