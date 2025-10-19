El Liverpool de Mac Allister y Manchester United chocan en Anfield en una nueva edición del clásico inglés

Desde las 12:30, los Reds y los Red Devils protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Premier League 2025-26. El Campeón del Mundo será titular en el equipo de Arne Slot.

Hoy 01:07

El Anfield volverá a vibrar con una edición más del clásico de Inglaterra. Este domingo, el Liverpool recibirá al Manchester United por la fecha 8 de la Premier League, en un encuentro cargado de historia, rivalidad y necesidades. El partido se jugará desde las 12:30 (hora argentina) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto dirigido por Arne Slot llega golpeado tras dos derrotas consecutivas frente a Chelsea y Crystal Palace, por lo que buscará reencontrarse con la victoria ante su clásico rival. Con Alexis Mac Allister como uno de los ejes del mediocampo, los Reds intentarán hacer valer su localía en Anfield, donde vencieron en su última presentación al Arsenal por 1-0.

Por su parte, el Manchester United de Ruben Amorim atraviesa una etapa irregular: alternó buenos rendimientos con caídas preocupantes como el 0-3 ante Manchester City. Sin embargo, llega con un triunfo 3-2 sobre Burnley y la motivación de dar un golpe en la mesa ante su eterno adversario.

Probables formaciones:

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Alexander Isak. DT: Arne Slot.

Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesk. DT: Ruben Amorim.