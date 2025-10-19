El Real Madrid de Franco Mastantuono quiere recuperar la cima de LaLiga en su visita a Getafe

Con el argentino a disposición, el equipo de Xabi Alonso tendrá acción este domingo desde las 16.

Hoy 01:06

El Coliseum Alfonso Pérez será escenario este domingo del encuentro entre Getafe y Real Madrid, por la novena jornada de LaLiga 2025-26, que comenzará a las 16:00 hora argentina. Más allá de lo deportivo, el duelo estará condicionado por la protesta de los jugadores en rechazo al traslado del partido Villarreal-Barcelona a Miami, una medida que generó polémica en el fútbol español.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega como líder del campeonato con 21 puntos, tras su victoria 3-1 ante Villarreal, donde Kylian Mbappé volvió a brillar con un doblete. El francés, sin embargo, llega entre algodones tras su participación con la Selección de Francia durante la fecha FIFA. Además, el DT blanco no podrá contar con varias piezas clave por lesión, entre ellas Carvajal, Alexander-Arnold, Rüdiger y Ceballos, por lo que Fede Valverde podría ocupar nuevamente el lateral derecho.

Por su parte, el Getafe de José Bordalás atraviesa un inicio de temporada irregular. Viene de caer 2-1 ante Osasuna y buscará hacerse fuerte en casa, donde ha sumado 5 de los 9 puntos posibles. Los azulones necesitan sumar para no complicarse con la zona baja de la tabla.

El partido estará marcado por una protesta simbólica de 15 segundos de silencio al inicio, en señal de disconformidad con la decisión de LaLiga de llevar el Villarreal-Barça a Estados Unidos el próximo 20 de diciembre. Los futbolistas reclaman “falta de diálogo y transparencia” por parte de la organización.