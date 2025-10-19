Córdoba: usó una tarjeta robada y lo rastrearon por el aviso del banco

El insólito caso ocurrió en Alta Córdoba. El hombre fue detenido tras ser localizado gracias al aviso de una compra.

Hoy 15:50

Un hombre de 41 años fue detenido este sábado luego de utilizar una tarjeta robada para hacer compras y de sustraer varios elementos de una casa. El hecho ocurrió en barrio Alta Córdoba, en la Capital.

Según informó la Policía, la detención se produjo sobre la calle Góngora al 230.

Todo comenzó en una casa ubicada en la calle General Paz al 2800. Allí, según se investiga, el sujeto ingresó a la vivienda y robó varios objetos. Entre ellos, una tarjeta de Mercado Pago.

Poco después, gracias a la notificación de la aplicación de la billetera virtual, la víctima del robo advirtió los movimientos que el ladrón realizó.

Así, se logró establecer la ubicación y, finalmente, detener al presunto ladrón.

El aprehendido, junto con la tarjeta incautada, fue trasladado a una sede policial. Quedó a disposición de la Justicia.