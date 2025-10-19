Se realizó con éxito la feria de emprendedores "Madres Diversas" en la Plaza Belgrano

Este evento organizado en vísperas del "Día de la Madre" tuvo el objetivo de promover el trabajo independiente que realizan los emprendedores de la ciudad.

La Oficina de la Diversidad dependiente de la Secretaría de Gobierno organizó una feria de artesanos y emprendedores "Madres Diversas" que tuvo lugar durante el viernes y el sábado en la Plaza Belgrano.

Este evento organizado en vísperas del "Día de la Madre" tuvo el objetivo de promover el trabajo independiente que realizan los emprendedores de la ciudad de La Banda.

Al respecto, la coordinadora de la Oficina de la Diversidad, Iris Castañares, señaló: "Se realizó la convocatoria como respuesta al pedido de las mujeres, compañeros del colectivo, madres, de la ciudad de La Banda, algunas pertenecientes a organizaciones civiles y gubernamentales que trabajan con nuestra oficina desde hace un tiempo en los eventos que realizamos, Familias Protectoras de Santiago del Estero y otras".

Agregó: "Aprovechamos la fecha debido a la necesidad que tienen muchos emprendedores de encontrar un lugar físico donde poder ofrecer y publicitar sus productos. Tan necesario en este difícil momento económico por el cuál atravesamos. Querímos aprovechar esta fecha tan especial para todos para dar un lugar y reconocer al trabajo de todxs estxs compañerxs. Al igual que este espacio para apoyar a la economía de estas familias de la ciudad de la ciudad La Banda".