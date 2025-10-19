Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 28º
X
Locales

Se realizó con éxito la feria de emprendedores "Madres Diversas" en la Plaza Belgrano

Este evento organizado en vísperas del "Día de la Madre" tuvo el objetivo de promover el trabajo independiente que realizan los emprendedores de la ciudad.

Hoy 16:27

La Oficina de la Diversidad dependiente de la Secretaría de Gobierno organizó una feria de artesanos y emprendedores "Madres Diversas" que tuvo lugar durante el viernes y el sábado en la Plaza Belgrano.

Este evento organizado en vísperas del "Día de la Madre" tuvo el objetivo de promover el trabajo independiente que realizan los emprendedores de la ciudad de La Banda.

Al respecto, la coordinadora de la Oficina de la Diversidad, Iris Castañares, señaló: "Se realizó la convocatoria como respuesta al pedido de las mujeres, compañeros del colectivo, madres, de la ciudad de La Banda, algunas pertenecientes a organizaciones civiles y gubernamentales que trabajan con nuestra oficina desde hace un tiempo en los eventos que realizamos, Familias Protectoras de Santiago del Estero y otras".

Agregó: "Aprovechamos la fecha debido a la necesidad que tienen muchos emprendedores de encontrar un lugar físico donde poder ofrecer y publicitar sus productos. Tan necesario en este difícil momento económico por el cuál atravesamos. Querímos aprovechar esta fecha tan especial para todos para dar un lugar y reconocer al trabajo de todxs estxs compañerxs. Al igual que este espacio para apoyar a la economía de estas familias de la ciudad de la ciudad La Banda".

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto superó a su compañero Gasly sobre el final y terminó 17º en el GP de Estados UNidos
  2. 2. Fue un “Buendía” para el Aston Villa: victoria con presencia argentina ante el Tottenham sin Romero, ausente por lesión
  3. 3. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo
  4. 4. El Diablo metió la cola: triunfazo del Manchester United ante el Liverpool en Anfield, en el clásico inglés
  5. 5. Detienen a un hombre por el robo de más de un millón de pesos en Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT