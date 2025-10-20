Milei frente al desafío del escorpión

Estados Unidos le pide al Gobierno, para la próxima etapa, diálogo y búsqueda de consensos para lograr las reformas que la economía necesita. Fronteras adentro, a ese reclamo se suman otros.

Hoy 07:13

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

Fue otra semana de vértigo en una Argentina que no da respiro. La inédita intervención del Tesoro de los Estados Unidos comprando pesos en el mercado cambiario local por segunda vez en menos de siete días, la ratificación del swap por US$ 20 mil millones y el anuncio de una cifra similar como paquete extra aportado por bancos privados y fondos soberanos no alcanzaron sin embargo para atenuar la incertidumbre en la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo, que más que de medio término parecen jugarse como si fueran presidenciales.

En este sentido, la reunión en la Casa Blanca del presidente Javier Milei y parte de su Gabinete con Donald Trump y el suyo, gran espaldarazo en medio de los anuncios, terminó generando un efecto diferente al buscado.

Ante una pregunta sobre el resultado electoral, el estadounidense afirmó que, “si el Presidente pierde, no seremos generosos con Argentina”. Frente a la reacción negativa provocada en el mercado por sus palabras, y ante la desesperación de la comitiva argentina, preocupada por explicar que Trump se refería a 2027, el mandatario publicó un mensaje en su red oficial, donde volvió a hablar de las “upcoming Midterms”, es decir, próximas elecciones de medio término. Sin escatimar elogios al presidente argentino cerró con un “Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!”

Pero el ruido ya se había instalado. La ya caldeada interna oficialista se recalentó aún más, con reproches al canciller Werthein, intentos de aclaración por todos los medios y, cuándo no, acusaciones al periodismo por “interpretar” lo que en verdad se dijo.

Entre lo que la administración Trump le pide al Gobierno para la etapa que se inicia el 27 de octubre aparecen algunas cuestiones que no han sobrado precisamente en los dos primeros años de gestión: abrir el diálogo y buscar consensos y acuerdos políticos que garanticen la implementación de las reformas que la economía requiere.

Fronteras adentro, también se suman las demandas. El viernes, en el Coloquio, -al que Milei no concurrió-, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, lo expresó claramente: “No podemos tener una economía que tiembla cada dos años”. Reconociendo las mejoras, remarcó que el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente. Distintas voces clamaron allí por instituciones “sólidas y estables”, el fin de los “agravios”, una lucha decidida contra la evasión, y avances con el Pacto de Mayo, de modo de discutir cambios estructurales y alcanzar acuerdos entre sindicatos, empresas y gobiernos.

Diferentes encuestas marcan un cambio de tendencia respecto a la evaluación de la gestión presidencial y también en el humor social.

Un trabajo a nivel nacional de la consultora Management&Fit, el mes pasado, establece que la percepción Mala-muy mala de la situación actual llega al 51,4%, frente al 23,3% que la juzga Muy buena-buena. Un 43,8% aprueba la gestión de Javier Milei -4 puntos menos que en agosto-, mientras que un 53.6% la desaprueba.

El nivel de confianza en el Gobierno, que en diciembre era de 55,7%, bajó en septiembre a 46,3%. Entre los principales problemas del país, la corrupción aparece al tope, desplazando a la inflación, que se ubica tercera detrás de la inseguridad.

¿Qué pasó en el medio? Una serie de errores no forzados: la pelea con los gobernadores, el haber convertido a la difícil de por sí elección en Provincia en una elección nacional, el escándalo de $Libra, las denuncias de coimas en Discapacidad, el caso Espert y su cerrada defensa por parte del Presidente...

El domingo el país va a las urnas. Ojalá el Presidente atienda el resultado y los reclamos que llegan desde afuera y desde adentro. Y a diferencia del escorpión de la fábula, que terminaba eliminando a la ranita que lo había salvado porque “está en mi naturaleza”, no se deje traicionar por ella.