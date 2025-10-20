Ingresar
Deportivo Riestra va por el liderazgo de la zona A ante Instituto de Córdoba

El Malevo recibe a La Gloria en la continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 15:02

Riestra e Instituto se enfrentarán este lunes desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Malevo buscará mantenerse en lo más alto de la Zona B, mientras que la Gloria intentará sumar de a tres para meterse en puestos de clasificación a octavos de final.

El conjunto dirigido por Cristian Fabbiani llega con un gran presente: acumula 24 puntos, se ubica tercero detrás de Lanús (26) y Vélez (25), y mantiene un invicto de ocho partidos, con cinco victorias y tres empates. Entre sus triunfos más destacados se encuentra el 2-1 ante River en el Monumental, resultado que lo consolidó como una de las sorpresas del certamen. Una victoria ante los cordobeses podría dejarlo como líder de la Zona B, además de acercarlo al objetivo de asegurar la localía en todos los playoffs del Clausura.

Por su parte, Instituto atraviesa un buen momento en cuanto a resultados, aunque necesita mayor efectividad. El equipo acumula seis partidos sin derrotas, con dos victorias —ante Atlético Tucumán (2-0) y Argentinos Juniors (2-0)— y cuatro empates. Actualmente se encuentra en la novena posición, fuera de los puestos de clasificación, pero iguala en puntos (15) con Sarmiento, que hoy ocupa el último lugar dentro de los playoffs.

El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer, con Fernando Echenique a cargo del VAR, y se podrá ver en vivo por ESPN Premium. Tras este compromiso, Riestra afrontará dos choques decisivos ante San Lorenzo e Independiente, mientras que Instituto buscará cerrar el torneo entre los ocho mejores de su grupo.

