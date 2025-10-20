En medio del caos con Moretti, San Lorenzo visita a Atlético Tucumán

El Ciclón, que sigue atravesando una crisis institucional, enfrenta al Decano por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 15:02

Atlético Tucumán y San Lorenzo se medirán este lunes desde las 21:15 en el Estadio Monumental José Fierro, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Decano buscará estirar su racha positiva en casa, mientras que el Ciclón, envuelto en una profunda crisis institucional, intentará reencontrarse con la victoria para mantenerse en zona de clasificación.

El conjunto tucumano, dirigido por Lucas Pusineri, viene de caer 2-0 ante Instituto, resultado que prolongó su mal momento como visitante. Sin embargo, en el José Fierro acumula tres partidos sin derrotas, una seguidilla que buscará ampliar ante su gente. El entrenador destacó que el principal desafío pasa por “recuperar la confianza” del equipo fuera de casa. La buena noticia para los hinchas es que Renzo Tesuri, recuperado de una rotura de ligamento cruzado anterior, volvió a entrenarse con el grupo y su regreso oficial está cada vez más cerca.

En tanto, San Lorenzo atraviesa una delicada situación tanto deportiva como institucional. Con solo una victoria en los últimos seis partidos, el Ciclón llega necesitado de puntos y con el clima político al rojo vivo. En la semana, el presidente Marcelo Moretti protagonizó un tenso episodio en la sede del club —donde debió retirarse escoltado por la policía— y luego denunció un “golpe de Estado” interno, aunque aclaró que no piensa renunciar. En lo futbolístico, el DT Damián Ayude podrá contar nuevamente con Orlando Gill, tras su ausencia por la fecha FIFA.

Formaciones probables:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López o Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez o Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora: 21:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Sebastián Martínez

Estadio: Monumental José Fierro.