En vivo: Tigre y Barracas Central se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a las Copas

El Matador y el Guapo chocan por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 18:14

Tigre y Barracas Central se enfrentarán este lunes desde las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El Matador atraviesa un gran momento futbolístico con cinco partidos sin derrotas y buscará una nueva victoria que lo afiance en zona de clasificación a copas internacionales. Enfrente estará el Guapo, que llega golpeado tras una racha negativa y con un encuentro pendiente ante Boca.

