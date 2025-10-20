Por qué Alpine no quería que Colapinto lo pasara a Gasly

En el equipo del argentino no ocultaron la bronca por su desobediencia a la orden, que alegaron haberla hecho por una estrategia para llegar al final con el combustible justo. ¿Qué hubo detrás?

Hoy 11:45

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1, aunque esta vez no por una maniobra brillante, sino por una polémica que sacudió al equipo Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, Texas. El piloto argentino ignoró una orden directa desde boxes y superó a su compañero Pierre Gasly en plena lucha por el 17° puesto, lo que provocó enojo en la escudería francesa.

El incidente ocurrió en la vuelta 54, a tres del final, cuando Colapinto —con neumáticos más frescos— presionaba al francés mientras Gabriel Bortoleto (Sauber) se acercaba peligrosamente por detrás. Desde el muro, el ingeniero Stuart Barlow le ordenó que no atacara y que realizara la maniobra de “lift and coast”, es decir, ahorrar combustible desacelerando antes de lo habitual. Sin embargo, el argentino decidió avanzar y lo superó en la primera curva, argumentando luego que lo hacía para evitar perder otra posición. “Teníamos bastante más ritmo en el último stint. Bortoleto venía muy cerca, atacando fuerte. Pierre iba muy lento y me estaba frenando. Creo que lo mejor era que yo estuviera adelante”, explicó Colapinto tras la carrera.

El gesto fue celebrado en Argentina, pero mal recibido dentro del equipo. La dirección de Alpine consideró que el piloto desobedeció una instrucción clave en un momento en el que el consumo de combustible era crítico. De hecho, varios analistas coincidieron en que el verdadero error estuvo en la estrategia del equipo, que hizo parar a Colapinto demasiado temprano o calculó mal el gasto de combustible para una carrera sin grandes incidentes.

La tensión se trasladó al paddock. Steve Nielsen, director general de Alpine, fue contundente: “Cualquier instrucción del muro es definitiva, y estamos decepcionados de que eso no se respetó. Es algo que vamos a revisar y manejar internamente”, declaró.

Por su parte, Gasly evitó hacer declaraciones públicas, mientras que Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería, prefirió mantenerse en silencio.

Más allá del episodio, el argentino de 22 años, que suma cada vez más experiencia en la máxima categoría, se mostró sereno y aseguró que no buscó generar controversia: “Ya cambiamos posiciones varias veces este año y en otras pistas nos dejaron correr. Esta vez me estaban atacando fuerte, era mejor que yo estuviera adelante.”

El conflicto llega en un momento clave para Colapinto, mientras Alpine define su alineación para 2026. Todo indica que la situación no pasará de un llamado de atención, aunque el desenlace podría conocerse en los próximos días, cuando se confirme —o no— su continuidad en la Fórmula 1.