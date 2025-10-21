Murió atragantado mientras hacía un asado por el día de la madre

Un joven de 29 años perdió la vida tras atragantarse con un trozo de carne mientras preparaba un asado en una vivienda de Guaymallén, Mendoza.

Hoy 02:14

El hecho ocurrió por la tarde en una casa ubicada sobre calle Silvano Rodríguez al 3900. La víctima, identificada como Gastón Hernán Moyano, oriundo de San Rafael, compartía un almuerzo familiar en la casa de su hermana, Vanina, cuando sucedió el fatal episodio.

Según relataron testigos, mientras cocinaba la carne, Moyano probó un bocado y comenzó a presentar signos de asfixia. Alcanzó a decir que “no podía respirar” antes de desvanecerse frente a sus familiares, que rápidamente llamaron al 911.

Personal policial de la Comisaría Novena fue el primero en llegar al lugar y comenzó las maniobras de reanimación. Minutos después arribaron dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales continuaron con las tareas de RCP, aunque sin éxito.

Finalmente, los médicos constataron el fallecimiento del joven en el lugar. La causa fue registrada como paro cardiorrespiratorio no recuperado, y se aguarda el resultado de la autopsia para confirmar si se trató de una asfixia por atragantamiento, tal como señalaron los presentes.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del cuerpo para su análisis forense. No se detectaron signos de violencia ni otras personas heridas.

