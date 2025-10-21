Un histórico de la F1 felicitó a Colapinto por su sobrepaso a Gasly: “Eso es correr”

El británico David Coulthard, subcampeón en 2001 y con vasta experiencia en la categoría, festejó la decisión del argentino de desobedecer al equipo Alpine: “Tiene que mostrarse”.

Hoy 11:16

Continúan los ecos de la maniobra que le permitió a Franco Colapinto superar a su compañero Pierre Gasly en el final del GP de Estados Unidos de Fórmula 1 desoyendo la orden de su escudería, Alpine. Otro de los tantos que bancaron la elección del argentino, fue David Coulthard, histórico piloto de la categoría.

Subcampeón de la Máxima en 2001 y con una vasta experiencia entre 1994 y 2008, el británico se desempeña en la actualidad como comentarista de las carreras y en esta ocasión enarboló una fuerte defensa para con el pilarense: “Hay mucho en juego, incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera”.

El ex Williams, McLaren y Red Bull lanzó entonces un comentario tajante: “Eso es correr”, y relativizó las molestias que pudiera causar el incidente puertas adentro de la escudería: “Tenés que correr, tenés que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”.

Otro de los presentes en la transmisión era su compatriota Jolyon Palmer, expiloto con 37 GP encima con Renault entre 2016 y 2017. Y también respaldó a Franco en cuanto oyó la orden radial del ingeniero Stuart Barlow: “Bueno, es importante que usen órdenes de equipo para asegurar el 17º y 18º hoy, ¿no? Gasly tiene neumáticos cinco vueltas más usados. Colapinto está harto de estar atrás. Quiere mostrarse a sí mismo. Todavía necesita un asiento para el próximo año”.

En tiempos en los que muchos extrañan cierta frescura perdida por la categoría en los últimos años, Palmer olió la intención de Colapinto de desobedecer mientras no le perdía pisada al francés y lo alentó: ”Por favor, danos algo de emoción”. Una vez que el argentino lo complació, volvió a bancarlo: “Fue un adelantamiento muy fácil por el interior desde ahí. Gasly intentó resistirse, pero creo que Colapinto es mucho más rápido”.

El gesto fue celebrado también por la prensa internacional. The Race y otros medios especializados calificaron la maniobra como “una muy buena jugada” y tildaron la orden de Alpine de “desconcertante”. Incluso, las cuentas oficiales de la F1 destacaron la “batalla interna” en el equipo, reflejando el impacto del episodio y alimentando la ilusión de una postulación como adelantamiento del mes, de consecuencias inimaginables dado el multitudinario fandom del argentino.

Después de la carrera, Colapinto explicó su versión: “Iba mucho más rápido... era lo mejor para la situación. Me estaba atacando (Gabriel) Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo hacía, nos pasaban a los dos”, dijo con naturalidad. Según el argentino, la maniobra fue una cuestión de sentido común más que de rebeldía.

Sin embargo, desde Alpine no compartieron esa lectura. El director Steve Nielsen lamentó públicamente la desobediencia: “Dimos instrucciones claras para mantener posiciones por la gestión del combustible y la cercanía de los líderes. Estamos decepcionados porque esto no se respetó y lo revisaremos internamente”.

No es la primera vez que el equipo atraviesa una situación de este tipo. Episodios similares ocurrieron en Monza y Zandvoort, y el de Austin volvió a poner sobre la mesa la tensión interna. Aun así, Colapinto logró emparejar el duelo directo con Gasly, sumando seis enfrentamientos ganados por lado en lo que va de la temporada. ¿La gran diferencia, por ahora? El galo ya tiene continuidad asegurada y fue llamado por Flavio Briatore "la piedra angular" de la escudería, mientras Colapinto presiona para mantener su lugar.