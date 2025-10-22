Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 OCT 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Tras la derrota en el clásico inglés, el Liverpool de Alexis Mac Allister necesita levantar cabeza ante Eintracht Frankfurt

Desde las 16 en el Deutsche Bank Park, el equipo inglés buscará sumar puntos clave en la fase de grupos, con el argentino como figura.

Hoy 09:01

El Liverpool de Alexis Mac Allister visita este miércoles al Eintracht Frankfurt por una nueva jornada de la Champions League. El encuentro se disputará en el Deutsche Bank Park desde las 16 y será clave para que los dirigidos por Arne Slot mejoren su posición en el grupo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Tras caer 1-2 ante el Manchester United en la Premier League y 1-0 frente al Galatasaray en Europa, el Liverpool necesita reencontrarse con la victoria. Alexis Mac Allister, como líder creativo en el mediocampo, será fundamental para generar juego ofensivo y romper la defensa del equipo alemán.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt, dirigido por Dino Toppmöller, llega con irregularidad, tras empatar 2-2 con Freiburg y perder 0-3 ante el Bayern Munich en la Bundesliga. Actualmente ocupa la posición 15 en la tabla de su grupo y buscará aprovechar su localía.

El duelo promete ser intenso, con un Liverpool ofensivo y ambicioso, que buscará mantener vivas sus chances de clasificación en la Champions League.

TEMAS Champions League Liverpool FC Alexis Mac Allister

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Dr. Gerardo Zamora explicó cómo será el sistema de votación combinado en las elecciones del 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este miércoles 22 de octubre en Santiago del Estero: calor y posibles lluvias hacia la noche
  3. 3. Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca
  4. 4. "Para los operadores si no hubiese intervenido EEUU, el dólar estaría arriba de $2 mil"
  5. 5. Conmoción en Chile: un camarógrafo mató a sus hijos gemelos y luego se quitó la vida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT