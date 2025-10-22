Tras la derrota en el clásico inglés, el Liverpool de Alexis Mac Allister necesita levantar cabeza ante Eintracht Frankfurt

Desde las 16 en el Deutsche Bank Park, el equipo inglés buscará sumar puntos clave en la fase de grupos, con el argentino como figura.

Hoy 09:01

El Liverpool de Alexis Mac Allister visita este miércoles al Eintracht Frankfurt por una nueva jornada de la Champions League. El encuentro se disputará en el Deutsche Bank Park desde las 16 y será clave para que los dirigidos por Arne Slot mejoren su posición en el grupo.

Tras caer 1-2 ante el Manchester United en la Premier League y 1-0 frente al Galatasaray en Europa, el Liverpool necesita reencontrarse con la victoria. Alexis Mac Allister, como líder creativo en el mediocampo, será fundamental para generar juego ofensivo y romper la defensa del equipo alemán.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt, dirigido por Dino Toppmöller, llega con irregularidad, tras empatar 2-2 con Freiburg y perder 0-3 ante el Bayern Munich en la Bundesliga. Actualmente ocupa la posición 15 en la tabla de su grupo y buscará aprovechar su localía.

El duelo promete ser intenso, con un Liverpool ofensivo y ambicioso, que buscará mantener vivas sus chances de clasificación en la Champions League.