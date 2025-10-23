Contundente apoyo de la UOCRA a la Fuerza Patria Peronista

“Estos que gobiernan el país a cada rato viajan para pedir más préstamos, se pasan más tiempo en Norteamérica que en Argentina”, fustigó el candidato a senador José Emilio Neder.

En un clima de mucha efusividad el candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista, José Emilio “Pichón” Neder, encabezó este jueves por la mañana un encuentro con delegados de la UOCRA seccional Santiago del Estero, en la sede gremial de avenida Moreno, ciudad capital.

También asistieron los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; y a diputado nacional, Marcelo Barbur; quienes fueron recibidos por el secretario general anfitrión y candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, Hugo Padilla; acompañado por el secretario general de la CGT, José Gómez.

Abrió el plenario Hugo Padilla, resaltando “la presencia en esta casa de los trabajadores constructores del cuerpo de delegados, militantes y familias. Venimos los trabajadores sufriendo una golpiza jodida por parte de este gobierno nacional cuya consigna es nada de obra pública. Sin obras no hay trabajo, se nos derrumban los sueños”, explicó.

“Aquí en la provincia logramos con apoyo en las gestiones de nuestros compañeros Pichón Neder y José Gómez, la reactivación de obras. Con eso venimos paliando una situación muy difícil, logrando que muchos trabajadores vuelvan a la actividad. Este domingo 26 hay una elección, nuestro compromiso es militante y la UOCRA está movilizada para votar por Fuerza Patria en senadores, diputados nacionales y provinciales, y apoyar la fórmula Elías Suárez-Carlos Silva Neder”, puntualizó.

El orador de cierre fue “Pichón” Neder. “Es un gusto estar aquí, ustedes saben el respeto que tengo por cada gremio y por los trabajadores. Nosotros trabajamos para que haya trabajo, y nuestro compromiso con la UOCRA es seguir haciéndolo para que cada vez haya más obras y más trabajadores puedan llevar el pan a sus hogares”, indicó.

“Este gobierno nacional de la crueldad quiere quebrar los derechos y la dignidad del trabajador. Los únicos que vamos a defender esos derechos somos los peronistas, porque precisamente es el peronismo el que los ha creado y protegido. Es el peronismo el que crea empleo, fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner los que más obras hicieron y donde más fuentes de trabajo tuvimos”, apuntó.

“Hasta que llegó la derecha, con el discurso de que eran los campeones de la moral. ¿Y qué sucedió? Nos metieron con Macri la mayor deuda de la historia con el FMI sin que ese dinero vaya ni a la producción ni al trabajo, porque se usó en la usura financiera. Y ahora con este personaje lleno de denuncias por cripto estafa, 3% y todo lo demás es lo mismo: a cada rato viaja para pedir más préstamos, se pasa más tiempo en Norteamérica que en Argentina”, fustigó.

“Este domingo 26, Fuerza Patria en las urnas. Por el trabajo, por la salud y la universidad pública, por los discapacitados, por los derechos, por las obras, por las PyMES, por los jubilados. A triunfar”, concluyó.