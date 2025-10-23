Sarmiento y el Rosario Central de Di María se ponen al día en Junín

El Verde busca asegurar su lugar en Primera División, mientras que el Canalla quiere estirar la brecha en la Tabla Anual. Este viernes desde las 16 se juegan los 45 minutos restantes del duelo suspendido por la fecha 7.

El Torneo Clausura tendrá este viernes un capítulo particular en Junín, donde Sarmiento y Rosario Central completarán los 45 minutos pendientes del encuentro suspendido por la 7ª fecha. El duelo se jugará desde las 16:00 en el estadio Eva Perón y será dirigido por Andrés Merlos.

Pese a tratarse de solo medio partido, el cruce tiene una enorme carga deportiva y emocional. El equipo de Facundo Sava se juega su futuro en Primera División: necesita cuatro puntos más de los doce que le quedan para asegurar la permanencia sin depender de otros resultados. En la Tabla Anual, el Verde acumula 30 unidades, las mismas que Newell’s, y está apenas por encima de Gimnasia (29), Talleres (27), Godoy Cruz (27), San Martín (26) y Aldosivi (24). Además, en los promedios ocupa el puesto 28°, solo por encima de San Martín y Aldosivi.

Enfrente estará el Rosario Central de Ariel Holan, que llega con la mira puesta en lo más alto de la Tabla Anual, donde pelea por el cupo directo a la Copa Libertadores 2026. El Canalla buscará aprovechar el reinicio para mantenerse en la cima y dejar viva su ilusión de volver a jugar el máximo torneo continental.

Sarmiento afrontará este complemento con varias bajas sensibles: Facundo Roncaglia fue separado del plantel, Gastón González sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, y Julián Contrera continúa lesionado por un esguince. Además, Carlos Villalba está en duda por acumulación de amarillas, en una situación que generó polémica entre los organismos, similar a lo ocurrido con Di María y Véliz en Central.