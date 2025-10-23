Quimsa debuta en la Liga Sudamericana ante Defensor Sporting en Brasil

La Fusión inicia su camino internacional este viernes desde las 17:10 horas ante los uruguayos en el Ginasio Wlamir Marques de São Paulo. El elenco santiagueño buscará uno de los dos cupos a los cuartos de final del certamen continental.

Hoy 02:15

La ilusión vuelve a ponerse en marcha para Quimsa, que este viernes comenzará su participación en la Liga Sudamericana de Clubes enfrentando a Defensor Sporting desde las 17:10, en el inicio del Grupo C del torneo que se disputa en Brasil. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de D Sports, con Corinthians como anfitrión del cuadrangular.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Además de Quimsa y Defensor Sporting, completan el grupo el local Corinthians y Importadora ABC de Ecuador. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final, donde ya esperan Jorge Guzmán (Ecuador), Olimpia Kings (Paraguay), Ferro (Argentina) y Universitario de Sucre (Bolivia).

El equipo santiagueño, campeón del certamen en 2009, llega con buen ritmo competitivo tras disputar seis juegos en la Liga Nacional, con tres victorias. Su figura Brandon Robinson promedia 16,2 puntos y 5,5 rebotes por encuentro, mientras que Jerome Meyinsse aporta 14 unidades y 1,2 bloqueos. También se destacan Leonardo Lema (14 puntos por partido) y Nicolás Romano (10).

En el rival, Defensor Sporting, sobresalen Facundo Terra y Theo Metzger, ambos con 14,5 puntos de promedio, además del extranjero Duane Wilson, que anota 17,3 por juego.

La programación continuará el sábado con el duelo entre Importadora ABC y Quimsa (16:10), y cerrará el domingo frente a Corinthians (19:10). La Fusión intentará repetir su gloriosa conquista de 2009 y volver a poner el nombre de Santiago del Estero en lo más alto del básquet sudamericano.