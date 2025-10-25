Quimsa se sacó la mufa de visitante y goleó en su visita a Colonia Caroya

Las Fusionadas lograron su primer triunfo fuera de casa al vencer a Bochas de Colonia Caroya por 71 a 49. El martes recibirán a La Fusión Riojana en Santiago del Estero.

Hoy 23:34

Quimsa rompió la racha negativa y festejó por primera vez como visitante en la Liga Femenina de Básquet al imponerse con autoridad sobre Bochas de Colonia Caroya por 71 a 49. El equipo santiagueño mostró su mejor versión en ofensiva y dominó el juego de principio a fin.

En el inicio Quimsa encontró eficacia en Campos y Rojas con seis puntos cada una, las locales sumaron con Ballari y Offman pero la rotación le sirvió a las santiagueñas qué con Iturre y Molina se adelantaban 24 a 12. El primer tiempo siguió con la visita mejor en ofensiva, cinco puntos de Paoli y un triple de Boggetti ampliaban la ventaja, 46 a 21 de cara al entretiempo.

En el tercero, Ballari anotó para Bochas, pero Quimsa siguió controlando el juego castigando desde el perímetro con Macció e Iturre, 61 a 37 con diez minutos para el cierre.

En cierre no hubo sorpresas, victoria del equipo santiagueño con un claro 71 a 49.

Las destacadas del primer triunfo visitante fueron Emilia Rojas y Guillermina Macció con 11 tantos cada una además de los 10 de Lorena Campos, del otro lado 14 para Lucía Ballari.

Quimsa (dos triunfos y cinco derrotas) tendrá su próximo partido el martes a las 21 horas ante la Fusión Riojana como local.