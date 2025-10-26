Votó Alejandro Parnás: "Llega el momento de escuchar las urnas"

El candidato a gobernador por Despierta Santiago, emitió su voto minutos antes de las 9.30 en la escuela José Ingenieros.

Hoy 09:44

En la escuela José Ingenieros, minutos antes de que los relojes marquen las 9.30 de este domingo, el candidato a gobernador por Despierta Santiago, Alejandro Parnás, emitió su votó tras lo cual mantuvo un contacto con la prensa y consideró que se trata de "una elección fundamental".

"Es la oportunidad que tenemos los santiagueños de definir nuestro futuro cada cuatro años. Espero que todo el mundo se acerque a votar. Comenzamos hace seis meses con una campaña muy intensa en toda la provincia y ahora llega el momento de escuchar las urnas", expresó.

Parnás adelantó que seguirá las elecciones "en familia pero atento al desarrollo de los comicios y a las necesidades de los fiscales. Es importante que todo este esfuerzo tenga una buena fiscalización. Les agradezco a ellos por cuidar los votos".

Sobre el nueva sistema de votación destacó que es muy sencillo y destacó la particularidad que hizo necesario "duplicar la necesidad de fiscalización, pero hemos cubierto toda la provincia gracias a los voluntarios de nuestra fuerza".

"Apuntamos a todos los segmentos, para que toda la población de Santiago se sienta representada por nuestra propuesta. Estoy muy emocionado, me siento con mucha responsabilidad porque todo este trabajo ha involucrado a muchísima gente. He sentido esperanza y esto nos genera una deuda con los santiagueños que nos hay ayudado", dijo.