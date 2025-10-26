Votó Alejandro Parnás: "Llega el momento de escuchar las urnas"

El candidato a gobernador por Despierta Santiago, emitió su voto minutos antes de las 9.30 en la escuela José Ingenieros.
En la escuela José Ingenieros, minutos antes de que los relojes marquen las 9.30 de este domingo, el candidato a gobernador por Despierta Santiago, Alejandro Parnás, emitió su votó tras lo cual mantuvo un contacto con la prensa y consideró que se trata de "una elección fundamental".
"Es la oportunidad que tenemos los santiagueños de definir nuestro futuro cada cuatro años. Espero que todo el mundo se acerque a votar. Comenzamos hace seis meses con una campaña muy intensa en toda la provincia y ahora llega el momento de escuchar las urnas", expresó.
Parnás adelantó que seguirá las elecciones "en familia pero atento al desarrollo de los comicios y a las necesidades de los fiscales. Es importante que todo este esfuerzo tenga una buena fiscalización. Les agradezco a ellos por cuidar los votos".
Sobre el nueva sistema de votación destacó que es muy sencillo y destacó la particularidad que hizo necesario "duplicar la necesidad de fiscalización, pero hemos cubierto toda la provincia gracias a los voluntarios de nuestra fuerza".
"Apuntamos a todos los segmentos, para que toda la población de Santiago se sienta representada por nuestra propuesta. Estoy muy emocionado, me siento con mucha responsabilidad porque todo este trabajo ha involucrado a muchísima gente. He sentido esperanza y esto nos genera una deuda con los santiagueños que nos hay ayudado", dijo.