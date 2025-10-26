Santilli: “Lo más importante es que la gente vote con respeto y tranquilidad”

El dirigente de Juntos por el Cambio celebró la jornada electoral y destacó el uso de la boleta única. Agradeció a fiscales y autoridades de mesa por su tarea y expresó confianza en poder “remontar” en el resultado final.

Hoy 10:25

El candidato y dirigente de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, emitió su voto este domingo y destacó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones. “Lo más importante es que la gente vote, con respeto y tranquilidad. Es una oportunidad nueva de votar con boleta única”, señaló ante los medios tras salir del establecimiento donde sufragó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Santilli aprovechó la ocasión para agradecer a todos los que hacen posible el desarrollo de la jornada electoral. “Quiero agradecer a los fiscales y a los presidentes de mesa por llevar adelante el acto electoral de esta manera”, expresó.

Consultado por sus expectativas, sostuvo que mantiene la esperanza de mejorar el desempeño de su espacio. “Mi expectativa es hacer un trabajo para remontar. Vamos a ver al final, tengo fe y ganas de que eso suceda. Sigo mi campaña en pie: fue corta para mí, pero le puse toda la actitud y la garra. De eso se trata”, afirmó.

El referente también valoró el clima democrático de la jornada y la participación de la ciudadanía. “Fue una campaña distinta y es lo que estamos haciendo. Le agradezco a todos por participar”, añadió.

Por último, Santilli aseguró que su espacio mantiene una posición constructiva frente al Gobierno. “Nosotros acompañamos al Gobierno, ese es nuestro rol y eso estamos haciendo. Le agradecí al Presidente la oportunidad”, concluyó.