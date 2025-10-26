Daives: “Votemos con esperanza pensando en el futuro que queremos los santiagueños”

El diputado nacional emitió su voto en la ciudad Capital y resaltó la importancia de la participación ciudadana.

Hoy 10:14

El diputado nacional Ricardo Daives votó pasadas las 8 horas de este domingo en el Colegio San Francisco de Asís de la ciudad Capital. Como acostumbra en cada elección, fue la primera persona en votar en su mesa, la 471.

Daives habló acerca de la importancia de estas elecciones para los santiagueños ya que se elige gobernador además de legisladores provinciales y nacionales. Por otro lado, destacó que la jornada electoral se está llevando con normalidad.

Además, instó al pueblo a que concurran masivamente a los urnas y expresó su deseo de que sean elecciones en paz, que los santiagueños puedan elegir a sus representantes con tranquilidad y votar con esperanza pensando en el futuro.