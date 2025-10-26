Roger Nediani: “Cada vez que votamos fortalecemos la democracia”

El candidato a gobernador por el Frente Unidos para el Futuro destacó la importancia de la participación ciudadana y valoró la normalidad del desarrollo de los comicios en Santiago del Estero.

Hoy 10:49

El candidato a gobernador por el Frente Unidos para el Futuro, Ing. Roger Elías Nediani, participó esta mañana del acto electoral y destacó la importancia de ejercer el derecho al voto como una manera de fortalecer la democracia.

En diálogo con los medios, Nediani expresó: “Un año más de elecciones, un año más en donde cada vez que concurrimos a sufragar fortalecemos la democracia. Estoy muy contento por todo el trabajo que hemos hecho desde nuestro espacio político en toda la provincia de Santiago del Estero".

El candidato indicó que la jornada electoral se está desarrollando con total normalidad en la mayoría de los establecimientos educativos: “Hasta el momento todo se viene desarrollando con normalidad. En algunas escuelas hubo demoras propias del inicio de los comicios, pero ya se ha normalizado absolutamente todo. Me he comunicado con dirigentes de distintas localidades y me informan que el proceso avanza sin inconvenientes".

Consultado sobre la participación ciudadana, Nediani se mostró optimista y destacó la responsabilidad cívica de los santiagueños: “Creemos que Santiago del Estero va a tener una masiva concurrencia. Seguramente se superará el 70% de participación. Siempre decimos que votar no es solo una obligación, sino también un derecho que tenemos los ciudadanos para expresarnos y acompañar a quienes mejor nos representen".

Asimismo, el candidato remarcó la trascendencia de esta elección, tanto a nivel provincial como nacional: “Estamos eligiendo nada menos que a quien va a gobernar nuestra provincia durante los próximos cuatro años, y también cargos nacionales muy importantes. Es fundamental participar y expresar el deseo de cada santiagueño sobre el rumbo que queremos para el futuro".

En relación con los jóvenes votantes, Nediani valoró su compromiso y participación en la vida democrática: “Los jóvenes desde los 16 años tienen la posibilidad de votar, y eso es algo muy importante. Hemos trabajado mucho con ellos, llevándoles nuestro mensaje y promoviendo la participación. No hay que tomar la política como algo menor, porque todo se decide a través de ella. Los jóvenes son protagonistas del presente y del futuro de Santiago del Estero".

Sobre el desarrollo de su jornada electoral, el candidato comentó: “Después de votar, suelo recorrer distintos establecimientos para dialogar con los fiscales generales y ver cómo avanza la elección. Al mediodía almuerzo con mi familia y luego retomo la recorrida hasta el cierre de los comicios para seguir de cerca el escrutinio".

Finalmente, Nediani destacó el clima de tranquilidad y organización que se vive en toda la provincia, y agradeció el trabajo de la militancia: “Hemos recorrido a lo largo y a lo ancho de la provincia cada ciudad, cada paraje, cada localidad. Hoy los dirigentes del interior nos informan que todo se desarrolla con normalidad. Esperamos que esta jornada democrática se viva con el respeto, la participación y la esperanza que los santiagueños merecen".