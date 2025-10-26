Pablo Mirolo: “Hay que ser protagonistas del verdadero cambio”

El candidato a diputado provincial emitió su voto en la escuela industrial de la ciudad de La Banda y destacó la normalidad de la jornada electoral.

Hoy 10:47

Tal como estaba previsto, el candidato a diputado provincial por el Frente Renovador, Pablo Mirolo, emitió su voto esta mañana y expresó su felicidad por la jornada electoral en la provincia. “Estoy contento de vivir una jornada electoral más en nuestra querida ciudad de La Banda, donde se va a decidir el destino de los próximos 4 años y, por supuesto, con mucha expectativa".

"Estamos satisfechos con el trabajo que hicimos junto a la Dra. Larcher. Recorrimos la provincia y llevamos nuestras propuestas, transmitiendo el sueño de que queremos transformarla y cambiarla", expresó en declaraciones a la prensa.

Mirolo instó a los santiagueños a “ser protagonistas del verdadero cambio” mediante el voto y la elección de sus autoridades.