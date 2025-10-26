Cristian Ritondo: “El PRO tiene mucha gente formada, pero la tiene que convocar el Gobierno”

El diputado nacional y jefe del bloque del PRO se refirió a la importancia de la jornada electoral, y destacó la histórica implementación de la Boleta Única de Papel y la necesidad de fortalecer el Congreso.

Hoy 11:01

El diputado nacional y jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, destacó la trascendencia de la jornada electoral y reafirmó el compromiso de su partido con el proceso de cambio en la Argentina.

“Escucho un gran apoyo al cambio en el país, un cambio profundo que se está dando y que debe servir para fortalecer un nuevo Congreso. Hoy ha sido un día de mucha concurrencia, y esto depende de la gente. Nosotros ya hicimos el esfuerzo de explicar la importancia de esta elección y seguiremos remarcando que va a definir el futuro de la Argentina”, señaló Ritondo.

El dirigente subrayó la implementación de la Boleta Única de Papel, calificándola como un hecho histórico y un logro del gobierno actual: “Votamos por boleta única de papel, un hecho histórico y un logro de este Gobierno”.

En cuanto al rol del PRO dentro del proceso de cambio, Ritondo afirmó: “Tenemos un compromiso con el cambio, ser garante del cambio, y lo hemos hecho desde el primer día sin pedir nada a cambio, manteniendo nuestra identidad pero acompañando al cambio en la Argentina. El PRO tiene mucha gente formada y con experiencia de gobierno. Hoy el Presidente es Javier Milei y él comanda el país. Si se requiere, el PRO tiene cuadros capacitados que pueden ser convocados por el Gobierno”.

Con estas palabras, Ritondo reforzó la postura del partido de acompañar y consolidar el cambio político, mientras mantiene su identidad y experiencia como fuerza política dentro del sistema democrático argentino.