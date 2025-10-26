Ingresar
Kicillof votó en La Plata y destacó la importancia de la elección

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, emitió su voto esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, ubicada en la intersección de las calles 4 y 51, en La Plata.

Hoy 11:57

El mandatario llegó aproximadamente 30 minutos después del horario previsto, acompañado de su esposa, y aguardó pacientemente su turno para sufragar. Tras ejercer su derecho, se informó que Kicillof ofrecerá una conferencia de prensa en el Teatro Metro, situado a pocos metros del lugar de votación.

Desde su entorno señalaron que la jornada transcurrió con normalidad y que el gobernador aprovechará la oportunidad para hablar sobre la relevancia de la elección y la participación ciudadana.

Se espera que durante la conferencia Kicillof destaque la importancia del voto como expresión democrática y reflexione sobre la jornada electoral en la provincia.

