El fuerte mensaje de Alpine antes del GP de México con Colapinto como protagonista

El piloto argentino largará desde el último lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hoy 14:23

El argentino Franco Colapinto no tuvo el sábado esperado en el Gran Premio de México y largará este domingo desde el último lugar. El piloto de Alpine, que había sido el mejor representante del equipo en las primeras sesiones de entrenamiento, sufrió un retroceso en la tercera práctica y en la clasificación, lo que lo dejó sin chances de avanzar en la parrilla.

Pese al mal resultado, el equipo Alpine mostró su apoyo al joven de Pilar a través de las redes sociales. “Preparados para lo que venga hoy”, publicó la escudería francesa en sus redes sociales. Más tarde, compartió una imagen de Colapinto luciendo la gorra y los lentes característicos de Bizarrap, bromeando con la frase: “¿Es Colapinto o Bizarrap?”.

El piloto argentino buscará remontar posiciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de la vigésima fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1, donde el rendimiento del Alpine A525 no estuvo a la altura de las expectativas tras un buen inicio de fin de semana.

Horario y transmisión del Gran Premio de México

Carrera: domingo 26 de octubre – 17:00 (hora argentina)

Transmisión: en vivo por Fox Sports

Además, toda la actividad del Gran Premio podrá seguirse a través de la plataforma Disney+ Premium, con una suscripción activa.

Franco Colapinto tendrá por delante una dura tarea desde el fondo, pero confía en aprovechar las condiciones de carrera y posibles incidentes para sumar puntos en una cita que despierta gran expectativa entre los fanáticos argentinos.