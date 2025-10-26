Así se vive la jornada electoral en Santiago y el país: cobertura total de Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama

En un domingo especial, se votan nuevos legisladores nacionales y en Santiago del Estero se define un nuevo gobernador. Seguí toda la información minuto a minuto en nuestros medios.

Argentina vive una jornada electoral clave. Más de 35 millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo en las Elecciones Legislativas 2025, en las que se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado. Además, por primera vez, el país vota con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Estas elecciones son vistas como un plebiscito sobre la gestión de Javier Milei, marcada por el fuerte ajuste económico, la reducción del gasto público y la desregulación de los mercados. La Libertad Avanza buscará consolidar su poder parlamentario, mientras que la oposición —con el peronismo y los bloques provinciales— intentará recuperar terreno político y transformarse en un contrapeso efectivo en el Congreso.

Desde las 8 y hasta las 18, las urnas estarán abiertas en todo el país. El padrón nacional cuenta con 36.477.204 votantes, de los cuales 813.327 son santiagueños.

En Santiago del Estero, los ciudadanos eligen gobernador y vice, además de senadores y diputados nacionales. También se votan 40 diputados provinciales y 137 comisionados municipales, junto con intendentes y concejales en varias localidades del interior, como Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán.

La Cámara Nacional Electoral autorizó la unificación de los comicios a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de simplificar los procedimientos y promover una mayor participación ciudadana.

