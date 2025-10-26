Cerraron los comicios en todo el país y hay expectativa por los resultados

Las elecciones legislativas concurrentes de este domingo definieron la renovación de bancas en el Congreso de la Nación y de autoridades provinciales en varios distritos del país.

Hoy 18:20

A las 18 horas cerraron las mesas de votación en todo el territorio nacional, tras una jornada democrática que transcurrió con normalidad. Las elecciones legislativas concurrentes de este domingo definieron la renovación de bancas en el Congreso de la Nación y de autoridades provinciales en varios distritos del país.

En Santiago del Estero, la jornada se desarrolló sin incidentes, con una participación que siguió el promedio nacional, alcanzando cerca del 23% del padrón al mediodía y creciendo de forma sostenida durante la tarde. Desde las primeras horas, las autoridades electorales destacaron el clima de orden y el compromiso cívico de los votantes, quienes concurrieron masivamente a las urnas.

Por primera vez, se utilizó en el país la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que fue valorado positivamente por los votantes por su agilidad y transparencia.