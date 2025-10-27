Olímpico recibe a Independiente de Oliva buscando reencontrarse con la victoria

El Negro enfrenta esta noche al elenco cordobés en una nueva jornada de acción en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 07:04

El Club Ciclista Olímpico de La Banda quiere reencontrarse con la victoria y esta noche tendrá una oportunidad inmejorable cuando reciba a Independiente de Oliva en el estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El duelo se disputará esta noche desde las 22, con arbitraje de Sergio Tarifeño, Alejandro Zanabone y Danilo Molina. Transmiten Radio Panorama y Basquetpass.

El Negro bandeño, dirigido por Martín Villagrán, buscará dejar atrás las caídas ante Atenas de Córdoba (87-84) y Racing de Chivilcoy (86-82), encuentros que se escaparon por márgenes mínimos y dejaron sensaciones encontradas por el rendimiento. Actualmente, el equipo se ubica en la posición 15° de la tabla, con un récord de dos triunfos y cuatro derrotas (33,3%).

Por su parte, Independiente de Oliva llega con el ánimo en alza tras superar a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 81-78, y se posiciona en el tercer lugar del certamen con una marca de tres victorias y una derrota (75%).