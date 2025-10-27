La UCSE inaugura el Museo Universitario de la Cultura: un nuevo espacio para el arte y el encuentro

La Universidad Católica de Santiago del Estero abrirá este miércoles 29 de octubre el Museo Universitario de la Cultura (MUC), un proyecto que busca integrar el arte, la educación y la comunidad.

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) se prepara para la inauguración del Museo Universitario de la Cultura (MUC), un espacio creado con el propósito de promover el arte como ámbito de encuentro, diálogo y transformación dentro de la vida universitaria.

El acto inaugural se realizará este miércoles 29 de octubre a las 19:30, en la placita de la Biblioteca “Dr. Orestes Di Lullo”, bajo la dirección de su directora, Patricia Rossi.

La curaduría del nuevo museo estará a cargo de la reconocida artista y gestora cultural Elda Munar, quien además encabeza el Consejo Fundacional, integrado por Beatriz Yunes, Blanca Castiglione y Silvia Giménez.

El MUC nace como un espacio dinámico, inclusivo y abierto a la comunidad, donde convergen diversas expresiones artísticas y se fomenta el intercambio entre estudiantes, docentes, artistas y el público en general. La propuesta refleja el compromiso de la UCSE con la cultura y la educación humanista, promoviendo el desarrollo integral y la sensibilidad estética como pilares de la formación universitaria.

“Su presencia dará luz a este nuevo comienzo”, expresa la invitación oficial, en un llamado a acompañar la apertura de este proyecto que busca fortalecer el vínculo entre el arte y la universidad, reafirmando el papel de la cultura como eje fundamental del crecimiento social y humano.