Tras rozar los $1500 el dólar retoma la calma y baja $17

La presión por el cierre del bono D31O5 reactivó la demanda de divisas y desactivó la calma cambiaria del lunes. Sin embargo, las primeras operaciones del miércoles retoman las bajas.

Hoy 12:25

Luego de un considerable rebote en la rueda del martes, este miércoles el dólar vuelve a calmarse. El mayorista afloja $17 hasta los $1.453, mientras que en el Banco Nación el tipo de cambio opera a $1.485 para la venta y los dólares financieros acumulan bajas de hasta 1%.

El mercado financiero vivió el lunes una jornada histórica tras la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas, pero la calma en el dólar duró poco: con el cierre del sintético D3105, un bono que ajustaba al tipo de cambio oficial, muchos inversores desarmaron el "trade", lo que generó presión sobre el mercado oficial.

Sin embargo, esa postura se está revirtiendo en todos los tramos del dólar durante la jornada de este miércoles. Además de las caídas en el segmento del dólar oficial, en los dólares financieros también se observa un comportamiento similar: el dólar MEP y el CCL bajan hasta los $1.461,80 (-1,1%) y $1.475,64 (-0,7%), respectivamente.

En consonancia, el dólar blue baja $20 hasta $1.450, un retroceso de 2,3% en lo que va de la jornada. Por su parte, el dólar minorista promedio que releva el Banco Central se vende a $1.490,69.

En el segmento de dólares futuros, las bajas también son generalizadas, con descensos de hasta 2,3% en el contrato de dólar para junio de 2026. Para fin de año, se espera un tipo de cambio de $1.522.

Ayer, la presión por el cierre del bono D31O5 reactivó la demanda de divisas. Según el último informe de Portfolio Personal Inversores (PPI) "esto habría impulsado la presión alcista, ya que algunos inversores (¿bancos?) habrían buscado fijar un tipo de cambio más alto para cerrar dicho 'trade'".

En este sentido, agregaron que "si bien esta demanda debería desaparecer hoy, la semana será especial, ya que el BCRA deberá decidir dar, o no, 'roll' de la posición de futuros de octubre a noviembre".