En vivo: el Inter de Lautaro Martínez busca recuperarse ante Fiorentina en San Siro por la Serie A

El conjunto del Campeón del Mundo recibe este miércoles a la Viola desde las 16.45. Tras la caída ante Napoli, los de Inzaghi necesitan volver al triunfo para no perderle pisada a los líderes.

Hoy 15:17

Por la fecha 9 de la Serie A, el Inter de Milán se enfrenta este miércoles 29 de octubre a Fiorentina en el Stadio Giuseppe Meazza, desde las 16.45 (hora argentina). El duelo será transmitido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, con promesa de buen fútbol entre dos equipos con estilos ofensivos y jugadores de jerarquía.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

