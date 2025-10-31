Lucas Bernardi debuta como DT de Newell’s ante Unión en el Coloso

Desde las 21.15, en el Marcelo Bielsa, la Lepra recibe al Tatengue por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Hoy 11:33

La noche rosarina traerá emociones fuertes. Newell’s abre un nuevo ciclo con el debut de Lucas Bernardi como entrenador, en reemplazo de Cristian “Ogro” Fabbiani, quien dejó su cargo tras una floja campaña. Desde las 21.15, la Lepra intentará reencontrarse con la victoria ante Unión, que llega entonado y con la chance de ser líder momentáneo de la Zona A del Torneo Clausura.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El presente de la Lepra no es alentador. El conjunto rosarino ocupa el penúltimo lugar de la Zona A, con apenas 11 puntos en 13 fechas, y atraviesa una preocupante situación en los promedios (23°) y en la tabla anual (24°), a solo seis unidades del último puesto. En su presentación oficial, Bernardi, ídolo del club, dejó en claro que su regreso está impulsado por los sentimientos: “Esto es por lealtad, cariño y amor por Newell’s. Mi decisión tiene que ver con el corazón”, expresó. En la semana, además, se confirmó la salida de Darío Benedetto, quien rescindió su contrato tras no ser tenido en cuenta y sin haber marcado goles en nueve partidos disputados.

Por su parte, Unión atraviesa un gran momento bajo la conducción de Leonardo Madelón. El Tatengue viene de una sólida victoria 3-0 ante Defensa y Justicia, resultado que lo dejó con 20 puntos y en plena pelea por los puestos de arriba. El técnico repetiría el mismo equipo que goleó al Halcón, confiando en la solidez defensiva y la efectividad de su dupla ofensiva Cristian Tarragona–Agustín Colazo.

Probables formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa, Jerónimo Russo; Facundo Guch, Martín Fernández, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.