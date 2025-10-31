Se realizó un taller sobre higiene personal en el Jardín Provincial N° 808 del barrio Paraíso

A través de dinámicas participativas y juegos, los niños aprendieron la técnica correcta del lavado de manos, cepillado de dientes, entre otros.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un taller educativo sobre lavado de manos en el Jardín Provincial N° 808 del barrio Paraíso, destinado a niños y niñas de las salitas de 3, 4 y 5 años, de ambos turnos.

La actividad estuvo a cargo de agentes sanitarios y educadores para la salud, quienes explicaron a los pequeños la importancia de esta práctica como una de las formas más efectivas de prevenir enfermedades y cuidar la salud diariamente.

A través de dinámicas participativas y juegos, los niños aprendieron la técnica correcta del lavado de manos, cepillado de dientes, entre otros, cuándo deben hacerlo y por qué es fundamental mantener este hábito desde temprana edad.

En este sentido el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Enseñar a los más chicos hábitos saludables es invertir en el futuro. La prevención empieza con acciones simples, pero sostenidas, que promuevan una mejor calidad de vida para toda la comunidad.”

Estas acciones se enmarcan dentro de las políticas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la educación sanitaria en instituciones educativas y promover el bienestar integral desde la infancia.