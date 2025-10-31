Marcos Novaro: “El Gobierno está abierto al diálogo, pero bajo sus condiciones”

El analista político evaluó en diálogo con Noticiero 7 el encuentro que mantuvo el Presidente con 20 mandatarios provinciales.

El analista político Marcos Novaro analizó en Noticiero 7 la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo con 20 gobernadores de distintas provincias, en el marco de un nuevo intento de acercamiento político tras las elecciones legislativas.

Según Novaro, el objetivo principal del encuentro fue mostrar una señal de apertura, aunque con límites claros. “El Gobierno quiso demostrar que está abierto a dialogar, siempre y cuando se lo escuche y pueda implementar sus ideas”, señaló.

El analista explicó que la estrategia del Ejecutivo apunta a recomponer la relación con las provincias y consolidar acuerdos en torno a temas de gestión y gobernabilidad, de cara a la próxima etapa institucional.

Además, confirmó que el oficialismo ya comenzó a diseñar el nuevo proyecto de ley conocido como “Ley Bases II”, que será enviado al Congreso Nacional una vez que se produzca el recambio institucional el 10 de diciembre.

Novaro también se refirió a la postura de los gobernadores que no fueron invitados al encuentro y, finalmente, destacó que la reunión marcó un cambio en el tono político del Gobierno, que busca equilibrar su discurso con gestos de negociación hacia los actores provinciales. “Es un intento por estabilizar el vínculo institucional y preparar el terreno para las reformas que vienen”, concluyó.