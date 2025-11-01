Independiente quiere confirmar su levantada recibiendo a Atlético Tucumán

Tras la goleada ante Platense ,el equipo de Gustavo Quinteros busca encadenar el segundo triunfo consecutivo ante un Decano en crisis y con DT interino.

Hoy 09:35

El Club Atlético Independiente enfrentará este sábado desde las 20.00 a Atlético Tucumán en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la 14ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro será dirigido por Sebastián Martínez, con Yamil Possi en el VAR, y contará con transmisión de ESPN Premium.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Rojo, que viene de cortar una racha de 15 partidos sin ganar, intentará reafirmar su recuperación luego de la goleada por 3-0 ante Platense. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se encuentra en el último lugar de la Zona B, pero mantiene la esperanza de sumar los tres triunfos restantes y esperar una combinación de resultados que le permita alcanzar un lugar en los octavos de final.

Por su parte, el Decano inicia una nueva etapa bajo la conducción de Hugo Colace, quien reemplazó a Lucas Pusineri tras su salida del club tucumano. Colace, que viene de dirigir la Reserva de Atlético, buscará inyectar energía y confianza a un plantel golpeado por los resultados. “Quiero que el equipo sea intenso. No se puede cambiar todo de un día para el otro, pero anímicamente los chicos ya se sienten mejor. Conozco muy bien al grupo y sé lo que necesitan”, expresó el flamante DT en su presentación.