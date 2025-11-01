Barracas Central va por la recuperación ante un Argentinos con la mente en la Copa Argentina

El Guapo quiere volver al triunfo ante un Bicho enfocado en la final del miércoles ante Independiente Rivadavia.

Hoy 09:36

Barracas Central recibirá este sábado, desde las 16:00, a Argentinos Juniors en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será arbitrado por Andrés Merlos, con Diego Ceballos en el VAR, y transmitido por ESPN Premium.

El Guapo atraviesa un momento complicado y necesita con urgencia un triunfo para metarse en zona de clasificación a los octavos de final y a la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Alejandro Orfila viene de caer 3-1 ante Boca el lunes pasado y acumula seis partidos sin ganar, lo que lo dejó décimo en la Zona A con 18 puntos. Sin embargo, un triunfo lo podría impulsar hasta la cima del grupo, al menos de forma provisoria, a la espera de los resultados de Central Córdoba y Estudiantes.

Por su parte, Argentinos Juniors llega con la mirada dividida. El Bicho ocupa el sexto lugar de la zona, con las mismas unidades que Barracas, y además se ubica cuarto en la tabla anual, a solo un punto de River, que hoy estaría en zona de repechaje para la Copa Libertadores.

Sin embargo, el gran desafío del equipo de Pablo Guede será la final de la Copa Argentina, que disputará el próximo miércoles 5 de noviembre ante Independiente Rivadavia de Mendoza, buscando cortar una sequía de 15 años sin títulos nacionales.