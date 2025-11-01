Ingresar
En vivo: River, con la obligación de ganar, se juega mucho más que tres puntos ante Gimnasia

El Millonario recibirá al Lobo en un Monumental caliente con la premisa de cortar la mala racha.

Hoy 21:05
River Gimnasia

Este domingo desde las 20:30, River Plate enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata por la 14ª fecha del Torneo Clausura, en un Estadio Monumental que se espera lleno y con un clima tenso tras la eliminación ante Independiente Rivadavia de la Copa Argentina y los recientes malos resultados del equipo. El conjunto de Marcelo Gallardo necesita sumar de a tres para mantener vivas sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Lobo buscará un triunfo que lo acerque a la permanencia en Primera.

