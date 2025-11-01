Con el Changuito Zeballos y sin Paredes, Boca afronta una visita clave a Estudiantes

El delantero santiagueño será titular en el Xeneize, que no podrá contar con su capitán ante el Pincha en UNO.

Hoy 09:00

Este domingo, desde las 16:00, Boca Juniors enfrentará a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, por la 14ª fecha del Torneo Clausura. Con tres jornadas por disputar, ambos equipos se juegan mucho: el ganador quedará momentáneamente en lo más alto de la Zona A y dará un paso importante en la tabla anual de cara a la clasificación a competiciones internacionales del próximo año.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Xeneize afrontará el partido sin Leandro Paredes, que llegó a las cinco amarillas, y sin Rodrigo Battaglia, en recuperación de un desgarro en el sóleo izquierdo. Sus reemplazantes serán Milton Delgado, figura en el Mundial Sub 20, y Tomás Belmonte, quien le ganó la pulseada a Ander Herrera durante la semana. Además, el santiagueño Exequiel Zeballos será titular tras destacarse con sus ingresos frente a Belgrano y Barracas, ocupando el lugar de Williams Alarcón. Lautaro Di Lollo deberá cuidarse de no recibir tarjeta amarilla para no perderse el Superclásico del próximo domingo.

Boca llega a este duelo tras la remontada ante Barracas, que lo dejó con 53 puntos en la tabla anual, actualmente en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. La victoria también lo pondría como líder de la Zona A del Clausura, superando a Estudiantes y Central Córdoba, que comparten la punta con 21 unidades. Por detrás aparecen equipos como River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra, lo que hace que cada punto sea vital.

Por su parte, Estudiantes llega en un gran momento: venció 2-0 a Gimnasia con goles de Edwin Cetré y Guido Carrillo, estirando a cinco partidos su invicto en el torneo. En la tabla anual, el Pincha suma 42 unidades, doceavo y a tres de Tigre, último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, por lo que sumar puntos es fundamental para mantener vivo su objetivo de jugar competiciones internacionales.

Además, la jornada será especial para Eduardo Domínguez, que alcanzará los 150 partidos como director técnico de Estudiantes. Desde su llegada el 7 de marzo de 2023, el entrenador logró tres títulos con el club: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024.

Datos del partido:

Hora: 16:00

TV: ESPN Premium

Estadio: UNO