La Municipalidad de La Banda realiza trabajos de mantenimiento en el barrio San Carlos

La Municipalidad de la ciudad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, lleva adelante trabajos de mantenimiento en el barrio San Carlos.

En esta oportunidad, el personal municipal ejecutó tareas de nivelado y perfilado de calles, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones viales de los vecinos.

Asimismo, se realizaron trabajos de reposición y mantenimiento del sistema de alumbrado público, garantizando mayor seguridad y visibilidad en el sector.

Desde el municipio se solicita la colaboración y el compromiso de los vecinos para mantener en condiciones los espacios intervenidos y contribuir al cuidado del patrimonio común de todos los bandeños.



