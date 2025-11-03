Platense, al borde de la eliminación, recibe a un Sarmiento urgido por sumar

Se miden en Vicente López desde las 16.45 en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura.

Hoy 16:00

Este lunes desde las 16.45 en Vicente López, Platense recibirá a Sarmiento de Junín por la fecha 14 del Torneo Clausura, en un partido cargado de tensión: el Calamar, sin técnico tras la salida del Kily González, se mide con un Verdolaga que pelea por mantener la categoría.

Platense, campeón del Torneo Apertura, atraviesa un presente crítico luego de seis partidos sin ganar, una racha que terminó con el ciclo de Cristian “Kily” González. Con el interinato de Hernán Lamberti y Guillermo Báez, el Calamar buscará recomponerse ante su gente y mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente fase.

En la vereda de enfrente, Sarmiento llega con la soga al cuello. El equipo de Facundo Sava logró una resonante victoria ante River en el Monumental, pero luego tropezó con Vélez y Rosario Central, dos duros rivales que frenaron su levantada. Hoy, el Verdolaga depende de sí mismo para conservar su lugar en la Primera División, aunque necesita sumar al menos cuatro puntos en las últimas tres fechas para asegurar su permanencia.

Formaciones probables:

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Óscar Salomón, Edgar Elizalde, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Hernán Lamberti y Guillermo Báez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Manuel García, Elián Giménez, Gabriel Díaz; Iván Morales Bravo y Franco Frías. DT: Facundo Sava.