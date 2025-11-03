Defensa y Justicia y Huracán se ven las caras con la necesidad de volver al triunfo

El Halcón de Varela y el Globo chocan por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 15:53

Defensa y Justicia y Huracán se enfrentarán este lunes desde las 16.45 en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El Halcón intentará dejar atrás el golpe sufrido en Santa Fe y volver a la victoria para afianzarse en la zona de clasificación, mientras que el Globo atraviesa un momento crítico y necesita sumar de a tres para no alejarse de la pelea por los playoffs.

El equipo dirigido por Mariano Soso viene de una dura derrota 3-0 ante Unión, resultado que le costó el liderazgo de la Zona A. En un grupo muy parejo, el conjunto de Florencio Varela quedó al borde de salir de los puestos de clasificación, con peor diferencia de gol que sus perseguidores. Para colmo, no podrá contar con su goleador Juan Miritello, sancionado por doping por el lapso de un mes.

Por su parte, Huracán vive una situación preocupante. Tras un Torneo Apertura sólido en el que fue subcampeón, el equipo de Frank Darío Kudelka no logra levantar cabeza. Desde la eliminación ante Once Caldas en la Copa Sudamericana, solo ganó uno de los últimos ocho partidos, en los que marcó apenas dos goles. Con el ánimo por el suelo y los hinchas molestos, el Globo buscará un triunfo que le devuelva confianza y lo mantenga con vida en el torneo.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas; Abiel Osorio, Juan Gutiérrez y Lucas González.

DT: Mariano Soso.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, César Ibáñez, Nehuén Mario Paz, Fabio Pereyra; Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Agustín Urzi, Matko Miljevic; Juan Bisanz y Luciano Giménez.

DT: Frank Darío Kudelka.

Hora: 16.45

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Juan Pablo Loustau

TV: ESPN Premium

Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello