En vivo: Banfield y Lanús se enfrentan en una nueva edición del clásico del Sur bonaerense

El Taladro y el Granate se miden por la fecha 14 del Torneo Clausura en un duelo que promete.
Banfield y Lanús se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el Estadio Florencio Sola, por el interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura. El Taladro buscará volver a ganar el clásico después de tres enfrentamientos sin victorias, mientras que el Granate, entonado tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana, intentará dar otro paso para alcanzar la cima de su zona.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO