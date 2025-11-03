Ingresar
En vivo: Banfield y Lanús se enfrentan en una nueva edición del clásico del Sur bonaerense

El Taladro y el Granate se miden por la fecha 14 del Torneo Clausura en un duelo que promete.

Hoy 20:42

Banfield y Lanús se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el Estadio Florencio Sola, por el interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura. El Taladro buscará volver a ganar el clásico después de tres enfrentamientos sin victorias, mientras que el Granate, entonado tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana, intentará dar otro paso para alcanzar la cima de su zona.

