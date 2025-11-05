Manchester City se enfrenta al Borussia Dortmund de Anselmino en un partidazo por la Champions League

Será el reencuentro de Erling Haaland con su exclub, en un cruce clave entre dos equipos con siete puntos. Se miden desde las 17 por la cuarta jornada de la fase de liga.

El Manchester City recibirá este miércoles al Borussia Dortmund en un partido crucial por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. El encuentro se jugará desde las 17 horas de Argentina en el Etihad Stadium y contará con transmisión de Fox Sports y streaming por Disney+.

El equipo de Pep Guardiola llega séptimo con siete puntos, producto de dos victorias y un empate ante Napoli, Mónaco y Villarreal. Los Citizens, que anotaron seis goles en tres fechas, buscan consolidarse entre los mejores doce de Europa. En la Premier League marchan segundos, a seis unidades del líder Arsenal, y vienen de vencer 3-1 a Bournemouth con doblete de Haaland, quien volverá a verse las caras con su antiguo club, donde marcó 86 goles en 89 partidos.

El Manchester City mantiene un invicto perfecto en casa ante equipos alemanes, con 11 victorias consecutivas, y nunca perdió ante el Dortmund en el Etihad: ganó los últimos dos cruces por 2-1, incluyendo el de 2022, cuando el propio Haaland anotó el tanto del triunfo.

Del otro lado, el Borussia Dortmund de Niko Kovac llega sexto también con siete puntos, pero con una mejor diferencia de gol. Los alemanes atraviesan una racha goleadora histórica, con 12 tantos en tres partidos: empataron 4-4 con Juventus, golearon 4-1 al Athletic Bilbao y vencieron 4-2 al Copenhagen. Entre sus figuras destacan Felix Nmecha y Jobe Bellingham, hermano del astro del Real Madrid.

Aunque el BVB muestra poderío ofensivo en Europa, su rendimiento local es más discreto: apenas un gol en los últimos tres partidos de Bundesliga, aunque todos terminaron en victoria. Los finalistas de la Champions 2024 ya marcaron en sus tres visitas al Etihad, pero buscan romper la racha de derrotas por 2-1 sufridas en 2021 y 2022.

Formaciones probables:

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Rayan Ait-Nouri; Enzo Gonzalez; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Ludwig Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier; Serhou Guirassy.