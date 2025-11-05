Barcelona busca entrar en zona de clasificación en su visita a Brujas por la Champions

Los belgas buscan meterse en zona de clasificación, mientras que los catalanes urgen una victoria para no complicar su futuro europeo. Juegas desde las 17.

El FC Barcelona visitará este miércoles a Brujas, en un partido trascendental por la Champions League 2025/26. El encuentro se disputará desde las 17 horas de Argentina en el estadio Jan Breydel, válido por la cuarta jornada de la fase de liga.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El duelo será transmitido en Sudamérica por ESPN y ESPN 2, mientras que en Argentina también podrá verse por FOX Sports.

El Brujas, dirigido por Nicky Hayen, llega con la obligación de sumar puntos para mantener viva la ilusión de clasificarse entre los mejores del grupo. Con jugadores jóvenes y dinámicos como Cisse Sandra y Christos Tzolis, el conjunto belga intentará hacerse fuerte en casa ante un rival de peso mundial.

Del otro lado, el Barcelona de Hans-Dieter Flick necesita los tres puntos para escalar posiciones en la tabla. Los culés, que no han mostrado su mejor versión en las primeras fechas del torneo, confían en la jerarquía de Frenkie de Jong, la velocidad de Lamine Yamal y la potencia goleadora de Marcus Rashford para revertir la situación.

Formaciones probables:

Brujas: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joel Ordóñez; Joaquin Seys, Aleksandar Stanković, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Cisse Sandra, Nicolò Tresoldi y Christos Tzolis. DT: Nicky Hayen.

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. DT: Hans-Dieter Flick.