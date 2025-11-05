El Bayer Leverkusen de los argentinos intentará recuperarse ante Benfica en Portugal

El compromiso se jugará en el histórico estadio Da Luz, con arbitraje del italiano Simone Sozza, desde las 17.

El Benfica recibirá este miércoles desde las 17:00 (hora Argentina) al Bayer Leverkusen, en un partido clave correspondiente a la fecha 4 de la Champions League. El compromiso se jugará en el histórico estadio Da Luz, con arbitraje del italiano Simone Sozza.

Los dos conjuntos llegan con la necesidad de sumar luego de caer en la jornada anterior. El equipo portugués, dirigido por Roger Schmidt, buscará hacerse fuerte en casa y cortar una mala racha que lo alejó de los primeros puestos del grupo.

El Benfica viene de perder ante Newcastle United en St. James Park, resultado que agravó su momento negativo: acumula dos derrotas consecutivas, con siete goles en contra y solo dos a favor. Su última victoria en la competencia fue en el debut, y desde entonces el equipo lisboeta no logró consolidar su juego ni su efectividad ofensiva.

Por su parte, el Bayer Leverkusen también llega golpeado, tras sufrir una dura caída por 7-2 frente al Paris Saint-Germain. A pesar del revés, el conjunto alemán mantiene la esperanza de revertir la situación en esta recta final de la fase de liga y volver a mostrar el nivel que lo llevó a ser uno de los animadores de la Bundesliga.